В Киеве полицейские жестко задержали двих активистов движения "Відсіч"

Полицейских в жестоком избиении активистов, пришедших на встречу с российской блогером

/ Фото: Facebook

В Киеве полицейские жестко задержали двух активистов движения "Відсіч", которіе пришли на встречу с российским блогером Александрой Митрошиной, побывавшей в оккупированном Крыму, которая уклонилась от ответа на вопрос, кому принадлежит полуостров.

Как сообщили на Facebook-странице "Відсічі", инцидент произошел на встрече "с российским блогером, экс-журналисткой пропагандистского телеканала "Россия" Александрой Митрошиной".

"На встречу пришли несколько активистов, в том числе из "Відсічі", которые решили спросить, почему блогер нарушила закон и чьей считает принадлежность Крыма. Активистам угрожали некоторые фанаты блогера, один из них даже угрожал убить одного из активистов", – сказано в сообщении.

Вскоре на место событий прибыла полиция, которая начала незаконно требовать от активистов покинуть помещение "для составления протокола", хотя активисты настаивали, что по закону полиция должна составить протокол на месте.

"В результате задержали активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, обоих взяли в наручники. А Леонида поставили на колени перед толпой. Во время задержания его избили, досталось голове", – отмечается в сообщении.

Активистов доставили в отделение полиции, причем копы отказалась вызывать скорую. Медиков вызвали коллеги активистов, прибывшие к участку, и врачам все же удалось попасть к потерпевшему и настаивали на госпитализации задержанного, однако полиция не позволила этого сделать.

"Активиста не отпускают из участка несмотря на то, что ему сказали, что он не "задержанный", а приглашенный", – отметили в "Відсічі".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что возле здания МВД в Киеве собрались около сотни активистов и друзей арестованной волонтерши, которая подозревается в причастности к убийству Павла Шеремета.

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