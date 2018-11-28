В Киеве полиция не дала провести "сходку" криминалитета с Донбасса

В Киеве 47 представителей криминалитета, а также ряд влиятельных "бизнесменов" Донецкой области собрались на "сходку". Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Предлогом стало чествование памяти умершего еще в 2011 году бывшего держателя "воровского общака" Украины "вора в законе" по кличке "Мамед". "Сходку" пресеклии сотрудники Департамента стратегических расследований.







Фото: www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

За последние месяцы правоохранители собрали материалы на 442 "воров в законе", которые находятся на свободе и проживают на территории бывших стран СНГ и Европы. Для 256 из них СБУ были объявлены запреты на въезд в Украину.

Напомним, в конце октября из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.