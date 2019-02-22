В Киеве после суда избили догхантера Алексея Святогора
Нападение произошло неподалеку от станции метро "Лукьяновская"
В четверг, 21 февраля, в Киеве жестоко избили известного догхантера и адвоката Алексея Святогора. Инцидент произошел неподалеку от станции метро Лукьяновская, сообщает "Новое Время".
Неизвестные нанесли первый удар тяжелым предметом по голове, после чего, сбив с ног, продолжали наносить удары по телу и конечностям. В том числе использовался твердый тупой предмет, похожий на кастет или иное орудие, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке. В результате нападения потерпевший был госпитализирован с вдавленным переломом лобной кости и рваными ранами.
Ранее прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении Святогора, на счету которого может быть множество убийств бродячих животных. Ему инкриминируют "изготовление или распространение материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости".
Напомним, 8 июня 2018 года находившийся в розыске догхантер Алексей Святогор был задержан у себя дома в Киеве. Его подозревают по ч. 2 и 3 ст. 300 УК ("Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости"). Вместе с тем, зоозащитники обвиняют Алексея Святогора в отравлении тысяч бездомных собак.
11 июня Шевченковский суд на два месяца отправил Святогора в СИЗО. Однако 26 июня Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения Святогору до круглосуточного домашнего ареста.
На днях суд приступил к рассмотрению дела Святогора по сути. 1 февраля возле здания Шевченковского райсуда прошел пикет, во время которого защитники животных требовали привлечь догхантеров к ответственности.
А в январе 2017 года в подъезд жилой многоэтажки на улице Луначарского, где живет догхантер Алексей Святогор, подложили гранату. От взрыва пострадал его брат Евгений.
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