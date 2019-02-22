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В Киеве после суда избили догхантера Алексея Святогора

Сегодня, 11:16

Нападение произошло неподалеку от станции метро "Лукьяновская"

Фото: vilneslovo.com
Фото: vilneslovo.com.
В Киеве после суда избили догхантера Алексея Святогора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fbd/c72/5c6fbdc727274.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fbd/c72/5c6fbdc727274.png Происшествия Нападение произошло неподалеку от станции метро "Лукьяновская"

В четверг, 21 февраля, в Киеве жестоко избили известного догхантера и адвоката Алексея Святогора. Инцидент произошел неподалеку от станции метро Лукьяновская, сообщает "Новое Время".

Неизвестные нанесли первый удар тяжелым предметом по голове, после чего, сбив с ног, продолжали наносить удары по телу и конечностям. В том числе использовался твердый тупой предмет, похожий на кастет или иное орудие, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке. В результате нападения потерпевший был госпитализирован с вдавленным переломом лобной кости и рваными ранами.

Ранее прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении Святогора, на счету которого может быть множество убийств бродячих животных. Ему инкриминируют "изготовление или распространение материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости".

Напомним, 8 июня 2018 года находившийся в розыске догхантер Алексей Святогор был задержан у себя дома в Киеве. Его подозревают по ч. 2 и 3 ст. 300 УК ("Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости"). Вместе с тем, зоозащитники  обвиняют Алексея Святогора в отравлении тысяч бездомных собак.

11 июня Шевченковский суд на два месяца отправил Святогора в СИЗО. Однако 26 июня Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения Святогору до круглосуточного домашнего ареста.

На днях суд приступил к рассмотрению дела Святогора по сути. 1 февраля возле здания Шевченковского райсуда прошел пикет, во время которого защитники животных требовали привлечь догхантеров к ответственности.

А в январе 2017 года в подъезд жилой многоэтажки на улице Луначарского, где живет догхантер Алексей Святогор, подложили гранату. От взрыва пострадал его брат Евгений.

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Тег нападение, избили, догхантер, Святогор

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