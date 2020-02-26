В Киеве поймали грабителя, который напал на мужчину и требовал у его родных "выкуп"

Полицейским Дарницкого района поступило заявление об исчезновении 50-летнего местного жителя. Его родные сообщили, что мужчина пошел на рынок за продуктами и долго не выходит на связь. Также они добавили, что впоследствии им позвонил неизвестный, сообщив, что их родственник якобы попал в ДТП, поэтому необходимо предоставить ему пин-код от его банковской карточки пострадавшего, чтобы немедленно снять деньги "на лечение", сообщает ГУ НП столицы.

Родственники решили проверить сообщение и сразу же приехали в больницу, о которой рассказал незнакомец, но там узнали, что никаких пострадавших в результате ДТП не доставляли.

"Мужчина, которого мы разыскивали, пришел домой и сообщил, что его избили и ограбили: отобрали сумку с документами, деньгами, кредитной картой и тремя мобильными телефонами, а также часы и золотые украшения. Полицейские установили и задержали подозреваемого – 31-летнего киевлянина, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. У него изъяли вещи пострадавшего, часть из которых он оставил на хранение у знакомых, а другую – держал в тайнике в подъезде по месту жительства", – сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении грабежа, соединенного с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего. На время досудебного расследования подозреваемый будет находиться под стражей, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Отметим, что недавно мы писали о похожем преступлении в Дарницком районе. Там двое неизвестных напали на сотрудника Нацакадемии прокуратуры Украины. Мужчину начали избивать, отняли мобильные телефоны, наручные часы и паспорт.

Тогда нападавшим удалось сбежать. В столичной прокуратуре нам рассказали, что нападение произошло на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе Киева. Пострадал сотрудник, который занимается редакторской деятельностью.

Ранее мы сообщали об еще одном дерзком преступлении, которое произошло в столице: неизвестные ограбили женщину и убили ее приятеля:

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