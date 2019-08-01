Мужчина подозревается в совершении еще одного аналогичного преступления

Фото: ГУ Нацполиции Киева

В Киеве поймали таксиста, изнасиловавшего и ограбившего женщину https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81 2019-08-01T12:48:00+03:00 Происшествия Мужчина подозревается в совершении еще одного аналогичного преступления

В Киеве полицейские задержали таксиста за изнасилование и ограбление женщины. При этом мужчину подозревают в совершении еще одного аналогичного преступления и краж из хостелов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В Святошинское управление полиции обратилась женщина, которая сообщила, что ее изнасиловал водитель такси, заставил перечислить на его карточку деньги и забрал телефон. Оперативники провели ряд мероприятий и установили автомобиль и личность предполагаемого злоумышленника", – сообщили в полиции.

Фото: ГУ Нацполиции Киева

В ходе отработки преступления участковый Голосеевского управления полиции раздал ориентирования по розыску подозреваемого в заведениях питания и апартаментах временного проживания. В итоге в полицию обратился сотрудник одного из столичных хостелов, который узнал злоумышленника и сообщил, что тот недавно поселился у них.

"Правоохранители немедленно прибыли на место, где и задержали правонарушителя. Это – 29-летний местный житель, который работает в службе такси. Он неоднократно судимый на территории Украины и другого государства за имущественные преступления и мошенничество", - уточнили в полиции.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Сейчас с ним общаются полицейские и проводят все необходимые следственные действия. Кроме того, собирается доказательная база его причастности к совершению аналогичного преступления в Киеве, а также к кражам из хостелов.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве изнасиловали 15-летнюю девушку, полиция задержала 27-летнего подозреваемого.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.

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