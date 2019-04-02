В Киеве педофил изнасиловал 12-летнюю падчерицу

Об изнасиловании ребенка сообщила мать девочки, в тот же день насильника задержали

Архивное фото: od.npu.gov.ua.

В Киеве педофил изнасиловал 12-летнюю падчерицу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0de/c3d/5c90dec3d652b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0de/c3d/5c90dec3d652b.jpg 2019-04-02T11:45:00+03:00 Происшествия Об изнасиловании ребенка сообщила мать девочки, в тот же день насильника задержали

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Событие произошло в понедельник, 1 апреля, в Деснянском районе столицы в квартире, где проживает 12-летняя девочка с матерью и отчимом. Об изнасиловании девочки сообщила ее мать", – говорится в сообщении.

Насильника задержали в тот же день после проведения следственных действий и осмотра места происшествия. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 УК Украины.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Борисполе работник одного из образовательных учреждений развращал малолетних детей.

Напомним, в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

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