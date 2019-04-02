В Киеве педофил изнасиловал 12-летнюю падчерицу
Об изнасиловании ребенка сообщила мать девочки, в тот же день насильника задержали
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Событие произошло в понедельник, 1 апреля, в Деснянском районе столицы в квартире, где проживает 12-летняя девочка с матерью и отчимом. Об изнасиловании девочки сообщила ее мать", – говорится в сообщении.
Насильника задержали в тот же день после проведения следственных действий и осмотра места происшествия. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 УК Украины.
Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в Борисполе работник одного из образовательных учреждений развращал малолетних детей.
Напомним, в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.
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