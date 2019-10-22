В Киеве поймали валютного мошенника – фото и видео

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В дежурную часть Подольского управления полиции обратился 35-летний местный житель, и сообщил, что на улице Нижнеюрковская неизвестный под предлогом обмена валют пытался завладеть 15 тысячами долларов США. Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, сообщили в полиции Киева.

Сотрудники уголовного розыска остановили автомобиль такси, в салоне которого находился 22-летний пассажир. При осмотре легковушки в багажном отделении правоохранители обнаружили спортивную сумку, в которой находились пачки бумажных банкнот, внешне похожих на гривны. Однако вместо денег в пачках оказались сувенирные купюры.

"Так называемые "куклы" были рассортированы по номиналам, склеены банковской лентой с оттиском печати и дополнительно стянуты пластиковой стяжкой. Парень объяснил нам, что его якобы попросили забрать эту сумку с одного адреса и привезти на другой. Поэтому мы решили проверить адрес, по которому он направлялся", – рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

После получения согласия владелицы квартиры, которую она на несколько суток сдала в аренду мужчине, правоохранители провели осмотр и обнаружили несколько мобильных телефонов, а также два ящика сувенирных купюр разного номинала, аппарат для вакуумной упаковки, пластиковые стяжки, банковские ленты и печати.

Впоследствии полицейские установили личность 29-летнего фигуранта, который непосредственно встречался с жителями Подольского района по поводу обмена 15 тысяч долларов. Ему объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Отрабатывается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории города Киева.

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