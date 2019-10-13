Мошенники и банковские карты: как себя обезопасить и как вернуть украденные деньги

/ Фото: Pixabay

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Сейчас банковские карты есть едва ли не у каждого украинца, а у многих даже по несколько штук. По данным Национального банка Украины, на начало 2019 г. в стране насчитывалось 36,9 млн активных банковских карт. И их количество продолжает расти с каждым годом. Несмотря на то, что хранить деньги на карте намного надежнее, нежели рассовывать их по карманам или прятать дома под матрасы, не стоит забывать о мошенниках, которые ищут легкой наживы. Сайт "Сегодня" рассказывает, как мошенники воруют деньги с банковских карт, можно ли как-то вернуть свои средства и что делать, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Как мошенники воруют деньги

Хотя развитие технологий и существенно упрощает нашу жизнь, оно также добавляет немало новых опасностей и рисков, к которым нужно быть готовыми, а мошенники постоянно придумывают все новые способы обмана.

В Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" рассказывают, что во втором квартале 2019 г. был зафиксирован стремительный рост числа мошеннических сайтов, а также продолжались случаи мошенничества с перевыпуском SIM-карт.

Заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" Олеся Данильченко в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что традиционно есть два направления, по которым воруют деньги – это банкоматы и так называемая социальная инженерия. Сейчас социальная инженерия составляет около 80% жалоб всех клиентов.

"Наиболее распространены в социальной инженерии звонки мошенников по разным причинам (якобы вам звонят сотрудники банка, или же сообщают о проблемах у родственников). Вторая тема – это отправка SMS-сообщения о том, что вы что-то выиграли, или же о том, что вашу карту заблокировали. Используются разные причины для того, чтобы людей напугать. Люди перезванивают, и раз они обратились, значит, уже частично поверили в эту историю. Самое печальное, что в этом году активно развивалось мошенничество с заменой SIM-карт. Проблема в том, что 80% абонентов в Украине – абоненты предоплаченой связи, а не контрактной. Они просто покупают карту, вставляют ее в телефон, и операторы о них ничего не знают. И мошенники могут под видом клиентов заменить карту", — рассказала Олеся Данильченко.

Когда злоумышленник получает доступ к вашему телефону, он получает всю информацию по интернет-банкингу, ему приходят сообщения с кодами и паролями, которые нужны для тех или иных операций, а вы перестаете получать все уведомления от банка и не знаете, что происходит на вашем счету.

Помимо этого, распространенными остаются аферы в интернете. Например, существует очень много фиктивных онлайн-магазинов, которые могут быть похожи на реальные – отличается только домен или же одна буква в названии. Онлайн-пользователя также должна настораживать низкая цена и требование предоплаты – мошенники всегда хотят предоплату и часто соглашаются даже на небольшую сумму.

По данным "ЕМА", только за 2018 г. совокупный доход мошенников составил 245 млн грн, в 2017 г. цифры были еще страшнее – 669 млн грн. Но если средняя сумма одной такой мошеннической операции в интернете составляет всего 85 грн, то в социальной инженерии без замены SIM-карты — 2333 грн, а с заменой — 3620 грн.

Продолжают воровать деньги и в банкоматах, но сейчас это не слишком распространенное явление. Так, если в 2015 г. был зафиксирован 991 случай, то в 2018 г. — только 90.

"В банкоматах продолжают воровать деньги с помощью скимминговых устройств (для считывания информации на магнитной полосе карты). Также есть устройства, которые устанавливаются над клавиатурой, чтобы узнать пин. Сейчас в Украине это не самая актуальная тенденция, но такие схемы стали более разнообразными и их сложно определить. Они размещают свои устройства часто даже не на банкоматах, а на ридерах, которые находятся перед зоной 24/7. На потолке может быть установлена камера, направленная на клавиатуру, заметить ее и определить, что это мошенничество – очень сложно. Поэтому, когда вы вводите свой пин – всегда прикрывайте клавиатуру рукой, где бы вы его не вводили", — советует Олеся Данильченко.

Помимо этого, на банкоматы в отверстие для выдачи денег также устанавливают специальные липкие ленты. После совершения операции деньги просто не выдаются: клиент думает, что произошел какой-то сбой, и уходит от банкомата, а в это время мошенники оперативно снимают ленту и забирают деньги, которые застряли в отверстии.

Как обезопасить себя и свои средства

Несмотря на разнообразие афер и богатую фантазию аферистов, если соблюдать несколько простых правил, можно существенно снизить риски. Старший консультант по вопросам IT и кибербезопасности KPMG Артем Кобец рассказал нам, что в Украине на общегосударственном уровне этот вопрос еще не получил должного внимания, поэтому инициативу нужно проявлять самим банкам. Они должны учить, как правильно пользоваться сервисами, которые предлагают своим клиентам — безопасно снимать деньги в банкоматах, производить оплату картой в торговых точках или оплату товаров и услуг через интернет, использовать интернет-банкинг и тому подобное.

"Не стоит забывать, что при осуществлении финансовых операций мы обычно используем домашние компьютеры и смартфоны, которые являются источником значительной угрозы. Чтобы защитить себя, нужно соблюдать основные правила кибербезопасности: использовать исключительно лицензионное программное обеспечение, не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения от посторонних лиц, использовать надежные пароли, двухфакторную аутентификацию и средства антивирусной защиты, регулярно обновлять программное обеспечение и антивирусные базы и т.д.", — говорит Кобец.

Дмитрий Софина из Winstars Technology LLC перечислил, что нужно делать, чтобы обезопасить себя и свои финансы

"Установить лимит на оплату картой в интернете на сумму, которую не жалко потерять (можно хоть 0), и увеличивать его во время покупки.

Брать карты с чипом, так как его сложнее копировать и считать мошенникам.

Заказывать именную карту, но при этом с обязательным вводом пин-кода.

Использовать виртуальные банковские карты и зачислять туда деньги во время покупки, либо хранить там сумму, которую не жалко потерять", — говорит эксперт.

Помимо этого, стоит помнить, что никому нельзя разглашать данные своей банковской карты, пароли, CVV-код, который находится с обратной стороны карты. Также нужно придумывать для банковских карт сложные пароли, не останавливаясь на своем годе рождения или же комбинации по типу "1234". Ну, и не стоит записывать пин-код на бумажках и хранить их рядом с картами.

Галина Козырева, директор по продуктам компании "UAPAY" рассказала, что мошенники используют различные способы, чтобы выудить интересующую их информацию по банковской карте и похитить деньги. Им нужно застать жертву врасплох и все время торопить ее с ответами, чтобы человек не успел одуматься и трезво взвесить, можно ли сообщать конфиденциальную информацию по банковским картам.

"Откуда мошенники знают номер вашего телефона, ваше имя и прочие данные? Собирают из открытых источников: например, если вы продаете товары в интернете, они могут найти ваши данные на досках объявлений, в соцсетях и т. д. Кроме того, некоторую информацию можно почерпнуть из чеков в магазинах. Нужно максимально обезопасить себя и свои средства от несанкционированного доступа, установив двухфакторную аутентификацию для входа в онлайн-банкинг, а также не сообщать никому CVC/CVV-код (код проверки подлинности карты) и SMS-код, который приходит для подтверждения транзакции на ваш телефон", — пояснила Козырева.

Можно ли вернуть деньги

К сожалению, далеко не всегда получается себя обезопасить, тем более, что многие мошенники действуют продумано и профессионально. Мы решили расспросить юристов о том, можно ли вернуть средства, которые были незаконно списаны с вашего счета.

В первую очередь стоит отметить, что банки достаточно неохотно идут навстречу пострадавшим (в том числе, и потому, что сами опасаются мошеннических афер). Тем не менее, если деньги пропали со счета, а вы уверенны, что никуда их не тратили и не снимали, все же нужно попробовать обратиться в банк за помощью.

Анатолий Заднипряный, адвокат, руководитель практики корпоративного и налогового права Адвокатской компании "Борисенко и партнеры" в комментарии сайту "Сегодня" рассказывает, что в первую очередь о краже денежных средств с карты нужно уведомить банк. Дело в том, что согласно действующему законодательству Украины, до момента такого уведомления именно клиент несет всю ответственность за получение третьими лицами доступа к его карточному счету (за исключением случаев взлома хакерами электронной системы банка и некоторых других). Такая мера может спасти от дальнейших хищений и позволит более эффективно защитить свои права в суде. Поэтому, как только вы видите подозрительную активность, связанную с вашей картой или банковским счетом, или же если вы просто потеряли карту и не знаете, где и у кого она находится – тут же сообщайте в банк.

"Но уведомить банк нужно правильно. Если заблокировать карту можно и по телефону, то заявление о краже денежных средств я настоятельно рекомендую подать в письменной форме и добиться проставления уполномоченным сотрудником банка на вашем экземпляре отметки о его получении. Иногда банки отказывается принимать заявление, в этом случае нужно направить его почтой ценным письмом с описью вложения, а доказательства отправки сохранить", — пояснил Заднипряный.

Адвокат добавил, что далее нужно подать заявление о преступлении: сделать это можно в любом отделении полиции, но лучше все же сразу обратиться в управление киберполиции по месту нахождения банка или его филиала, поскольку именно в киберполицию, скорее всего, передадут ваше обращение.

"В заявлении нужно максимально подробно описать ситуацию и указать, что вы просите зарегистрировать уголовное производство и начать расследование. Ссылаться на статьи уголовного кодекса необязательно, следователь должен квалифицировать противоправные действия самостоятельно при регистрации вашего обращения в Едином реестре досудебных расследований. К сожалению, расследование таких уголовных дел может длиться годами и в конечном итоге завершиться для потерпевшего ничем", — отметил адвокат.

По его словам, третьим шагом может быть обращение в суд с иском к банку о возмещении украденных денежных средств. Но в этом случае доказывать факт кражи и другие обстоятельства придется потерпевшему. Проблемой является то, что такие дела достаточно сложны, и без адвоката их обычно не выиграть. При этом гонорар адвоката по такому делу обычно составляет не менее 500 долларов США, что при краже относительно небольших сумм делает судебный спор нецелесообразным.

Олег Дерлюк, управляющий партнер "Stron" рассказывает, что существуют международные правила карт Visa и Master Card, по которым владельцы карт (в данном случае, банки) имеют право принудительно вернуть и/или блокировать деньги, полученные мошенническим путем.

"Клиент, который стал жертвой мошенничества, может обратиться в банк с заявлением о мошенничестве и несанкционированном списании средств, сразу же ему будет предложено закрыть карту для предотвращения будущих списаний. Далее служба внутренней безопасности банка будет рассматривать данную заявку и при подтверждении факта мошенничества, может быть произведен возврат средств или, если мошенник также является клиентом банка, – блокировка счета", — отметил Дерлюк и добавил, что банки не несут ответственность за убытки, нанесенные клиенту в случае добровольного разглашения (раскрытия) информации по счету в результате использования клиентом паролей, пин-кодов, CVV- кодов платежных карт.

Если речь идет о мошеннических действиях, с которыми вы столкнулись в интернете – здесь ситуация обстоит еще сложнее. Поэтому всегда нужно тщательно проверять, не попали ли вы на подставной сайт.

"Что касается оплаты товаров и услуг в интернете, то расплачиваться картой следует, тщательно проверяя стоимость товара и сумму покупки, не покупать на сомнительных сайтах. Для крупных покупок дешевле и безопасней выпустить "виртуальную" карту (эту услугу предоставляет большинство банков)", — рассказал в комментарии сайту "Сегодня" юрист адвокатского объединения "Лучковский и партнеры" Александр Месяц.

Он добавил, что списание средств за товар или услугу, приобретённые онлайн добровольно, по невнимательности, не считается преступлением, и тогда покупатель имеет право на защиту согласно Закону Украины "О защите прав потребителей", т.е. на возврат средств. Но добиться справедливости в этом вопросе вряд ли удастся, ведь ранее мы уже рассказывали, что большинство онлайн-магазинов не выдают фискальные чеки, поэтому в чем-то их обвинить и доказать, что вам пришел товар ненадлежащего качества, или же не пришел вовсе – практически невозможно. Поэтому при покупках в интернете лучше всего пользоваться проверенными сайтами либо же искать те магазины, где есть возможность оплатить товар при получении.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о самых популярных аферах с обменом валют.

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