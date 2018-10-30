В Киеве поймали вора, который обчистил 17 квартир

В столице следователи доказали причастность мужчины к 17 квартирным кражам и грабежам, рассказали в Главном управлении Национальной полиции Киева.

Так, в течение года в дежурную часть Днепровского управления полиции поступали сообщения о кражах из квартир киевлян. Злоумышленник похищал с домов ценные вещи, в том числе золотые украшения, деньги, компьютерную технику и телефоны.

При осмотре мест происшествия правоохранители заметили, что злоумышленник обворовывал только квартиры на втором этаже. Проникал в помещение с помощью отвертки, которой отжимал окна.

"Мы проанализировали каждое правонарушение и выяснили, что к преступлению причастна одна и та же личность. Злоумышленник попался после ограбления женщины. Им оказался уроженец соседнего государства, 1979 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления. В ходе следствия мужчина признался, что совершил 17 квартирных краж. Похищенные вещи сдавал в ломбарды или сбывал на рынках, а полученные средства тратил на собственные нужды", – рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют два уголовных производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж), а также по ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигуранту объявлено уведомление о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Полтавской области правоохранители разоблачили и задержали участников межрегиональной преступной группировки, которые в течение текущего года грабили и совершали разбойные нападения на квартиры пожилых людей в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Напомним, недавно в Черниговской области арестовали преступников, которые с помощью пыток вымогали деньги и ограбили семью священника.

Кроме того, в Одессе разоблачили банду, грабившую таксистов и обычных прохожих – были задержаны трое подозреваемых.



