В Киеве прохожие задержали грабителя, напавшего на бабушку
Мужчины услышали крики пенсионерки о помощи и не остались в стороне
В Киеве прохожие задержали иностранца, который ограбил пенсионерку. Злоумышленник вырвал из рук женщины сумку с личными вещами и пытался убежать. Прохожие, которые услышали крики бабушки, догнали грабителя и вызвали полицию, рассказали в ГУ НП столицы.
Инцидент произошел на проспекте Григоренко. Злоумышленник заметил пенсионерку и решил ее ограбить. Потерпевшая пыталась догнать грабителя и звала на помощь:
"Трое мужчин, которые находились рядом и услышали крики бабушки, злоумышленника задержали. Это – иностранец, 1997 года рождения, который несколько месяцев находится на территории Украины. Изъятые вещи вернули пенсионерке", – рассказал заместитель начальника Дарницкого управления полиции Алексей Кабанченко.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее благодаря случайным свидетелям удалось задержать 42-летнего пьяного киевлянина, который в метро приставал к 12-летней девочке и демонстрировал ей половые органы. Пассажиры, которые находились в вагоне метро, остановили злоумышленника и вызвали полицейского, который нес службу на станции метро "Дружбы Народов".
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