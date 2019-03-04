В Киеве прохожие задержали грабителя, напавшего на бабушку

Мужчины услышали крики пенсионерки о помощи и не остались в стороне

Иллюстрация. Фото: Pixabay. Фото: Pixabay

В Киеве прохожие задержали грабителя, напавшего на бабушку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2fd/ed6/5c52fded6abbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2fd/ed6/5c52fded6abbd.jpg 2019-03-04T17:38:00+02:00 Происшествия Мужчины услышали крики пенсионерки о помощи и не остались в стороне

В Киеве прохожие задержали иностранца, который ограбил пенсионерку. Злоумышленник вырвал из рук женщины сумку с личными вещами и пытался убежать. Прохожие, которые услышали крики бабушки, догнали грабителя и вызвали полицию, рассказали в ГУ НП столицы.

Инцидент произошел на проспекте Григоренко. Злоумышленник заметил пенсионерку и решил ее ограбить. Потерпевшая пыталась догнать грабителя и звала на помощь:

"Трое мужчин, которые находились рядом и услышали крики бабушки, злоумышленника задержали. Это – иностранец, 1997 года рождения, который несколько месяцев находится на территории Украины. Изъятые вещи вернули пенсионерке", – рассказал заместитель начальника Дарницкого управления полиции Алексей Кабанченко.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее благодаря случайным свидетелям удалось задержать 42-летнего пьяного киевлянина, который в метро приставал к 12-летней девочке и демонстрировал ей половые органы. Пассажиры, которые находились в вагоне метро, ​​остановили злоумышленника и вызвали полицейского, который нес службу на станции метро "Дружбы Народов".

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