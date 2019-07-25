В Киеве произошла драка со стрельбой: появились фото и видео

Мужчина открыл огонь, чтобы защититься от напавшей на него пьяной компании













В Оболонском районе Киева сегодня ночью произошла массовая потасовка, которая закончилась стрельбой. Об этом сообщает "Иннформатор".

Инцидент произошел возле одного из ресторанов района. У заведения компания из двадцати человек распивала алкоголь и нарушала тишину. Как сообщил таксист, который стал свидетелем произошедшего, двое парней из компании ударили проходящего мимо мужчину. У прохожего оказался пистолет, и он достал его, чтобы защитить себя. Но это еще больше разозлило пьяных мужчин, и его ударили по голове бутылкой. После этого пострадавший начал стрелять в разные стороны. На подмогу своим друзьям прибежало больше десяти человек: они повалили пострадавшего и продолжили бить.

Прибывшие на место патрульные забрали пострадавшего, а напавшие на него мужчины разбежались. Свидетели указали, что в соседней компании был мужчина, принимавший участие в нападении. Копы посадили его в служебный автомобиль и доставили в отделение.

Ранее в Киеве в одном из ресторанов на Троещине мужчина открыл стрельбу в ресторане и серьезно ранил барменшу.

Также сообщалось о стрельбе в центре Киева, в результате которой пострадал патрульный полицейский.

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