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В Киеве произошли массовые стычки активистов с полицией: десятки задержанных

Сегодня, 17:52

Молодые люди пытались повредить входные двери управления полиции и устроили драку с правоохранителями

В Киеве произошли массовые стычки активистов с полицией: десятки задержанных Происшествия Молодые люди пытались повредить входные двери управления полиции и устроили драку с правоохранителями

На Контрактовой площади в столице прошло несколько массовых акций, во время которых правоохранители выявили и доставили в участок группу молодых людей, которые имели при себе зеленку, газовые баллончики и ножи. Инцидент произошел в субботу, 9 февраля, сообщает Нацполиция Киева.

"Происшествие случилось на Контрактовой площади: сюда подошла организованная группа молодых людей с прикрытыми лицами. Чтобы предупредить любые провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет", - говорится в сообщении.

После того, как задержанных отпустили, к ним в поддержку прибыла еще одна группа молодых людей, которые начали распылять газовые баллончики в полицейских, из-за чего также были задержаны правоохранителями.

"Неизвестные пытались повредить входные двери (управления полиции – Ред.), применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими. В результате всех активных участников задержали, а это – около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия", – сказано в сообщении полиции.

Следователи начали три уголовных производства: по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст. 341 (захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о квалификации их действий.

Ранее в Одессе у цирка акция в защиту животных переросла в стычку активистов с полицией.Четырех участников митинга копы привлекли к административной ответственности, а цирк, несмотря на протесты, продолжает представления с участием хвостатых и пернатых артистов.

Кроме того, в центре Днепра днем 7 декабря произошло массовое столкновение между активистами и охранниками административного здания на улице Старокозацкой. В ход пошел слезоточивый газ и дымовые шашки. 

Также недавно мы рассказывали, что в Днепре произошла массовая драка – столкнулись работники киосков и муниципальная полиция. В ход пошел слезоточивый газ и зеленка.

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Тег Киев, полиция, стычки, акции протеста

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