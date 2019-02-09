В Киеве произошли массовые стычки активистов с полицией: десятки задержанных
Молодые люди пытались повредить входные двери управления полиции и устроили драку с правоохранителями
На Контрактовой площади в столице прошло несколько массовых акций, во время которых правоохранители выявили и доставили в участок группу молодых людей, которые имели при себе зеленку, газовые баллончики и ножи. Инцидент произошел в субботу, 9 февраля, сообщает Нацполиция Киева.
"Происшествие случилось на Контрактовой площади: сюда подошла организованная группа молодых людей с прикрытыми лицами. Чтобы предупредить любые провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет", - говорится в сообщении.
После того, как задержанных отпустили, к ним в поддержку прибыла еще одна группа молодых людей, которые начали распылять газовые баллончики в полицейских, из-за чего также были задержаны правоохранителями.
"Неизвестные пытались повредить входные двери (управления полиции – Ред.), применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими. В результате всех активных участников задержали, а это – около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия", – сказано в сообщении полиции.
Следователи начали три уголовных производства: по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст. 341 (захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о квалификации их действий.
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