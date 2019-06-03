В Киеве произошло обрушение в здании геологического колледжа

В крыле, где произошло ЧП, раньше было общежитие

Фото: Александр Квашук, КАРС.

Через два месяца после обрушения бетонных плит на Подоле, в результате которого погибла женщина, в Киеве произошло новое ЧП. Как сообщает LB.ua, в здании колледжа геологоразведочных технологий на улице Тютюнника, 9 произошел обвал в заброшенном крыле.

В данной части здании уже давно никто не живет, хотя раньше там было общежитие.

Фото: Олександр Квашук, КАРС

Фото: Олександр Квашук, КАРС

ЧП произошло еще перед выходными. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что в пгт. Козин под Киевом произошло обрушение кровли на остановке общественного транспорта. Так, крыша рухнула через секунду после того, как от остановки отошли пассажиры. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Также в социальных сетях обсуждают видео падения торгового стеллажа с алкоголем в супермаркете на проспекте Академика Палладина. Во момент обрушения по ряду проходил мужчина, который выбирал товар. Рухнувшая конструкция просто чудом не задела мужчину, а он от испуга замер на несколько минут с поднятыми вверх руками. Работница супермаркета, которая в момент ЧП стояла возле этого ряда, не сразу поняла, что произошло, видимо, была в наушниках.

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