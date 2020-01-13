В Киеве пропал 17-летний парень: его ищут уже три недели

Стройный блондин с татуировкой ушел из дома еще в декабре прошлого года

Фото: Полиция Киева

Полиция Деснянского района разыскивает 17-летнего Андрея Марченко, который 20 декабря 2019 года ушел из дома в Киеве и по настоящее время не вернулся.

Приметы парня: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Особая примета: татуировка на тыльной стороне ладони в виде смайла.

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Был одет: куртка темно-зеленого цвета с капюшоном, джинсовые брюки темно-синего цвета, салатово-красные кеды.

При наличии любой информации о возможном местонахождении парня, просьба сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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