В Киеве прямо на улице в сумке бросили новорожденного малыша

Ребенка нашел мужчина, который выгуливал собаку

Фото: Нацполиция

В Киеве прямо на улице в сумке бросили новорожденного малыша //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5f6/d0a/5ca5f6d0a3230.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5f6/d0a/5ca5f6d0a3230.jpeg 2019-04-04T15:31:00+03:00 Происшествия Ребенка нашел мужчина, который выгуливал собаку

В Киеве на проспекте Соборности в Днепровском районе мужчина, выгуливая собаку, нашел в сумке младенца и вызвал полицию.

Как сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции, инцидент произошел накануне вечером. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что между двумя домами в сумке в бетонной конструкции лежит младенец, завернутый в одеяло.

Мальчика, который предварительно был рожден в течение последних суток, в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. На данный момент угрозы его жизни нет.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Сейчас столичные правоохранители проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия. Также полицейские обратились к жителям столицы с просьбой предоставить информацию, которая может помочь в установлении личности женщины, бросившей ребенка.

Напомним, за последние несколько месяцев это уже не первый случай, когда в Киеве бросают новорожденных детей. К сожалению, перед этим подобные инциденты закачивались смертью малышей. Так, в начале марта в Дарницком районе Киева неподалеку от улицы Старобориспольская в пакете нашли тело новорожденной девочки. Также еще одна страшная находка была обнаружена спустя несколько дней после первого ЧП.

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