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В Киеве полиция ищет женщину, убившую своего новорожденного

Сегодня, 15:17

Тело ребенка нашли в лесополосе в Дарницком районе столицы

Фото: Нацполиция
В Киеве полиция ищет женщину, убившую своего новорожденного //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a80/224/5c7a80224f127.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a80/224/5c7a80224f127.jpg Происшествия Тело ребенка нашли в лесополосе в Дарницком районе столицы

В Дарницком районе Киева нашли тело новорожденной девочки. Полицейские разыскивают женщину, которая выбросила ребенка, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полицию поступило сообщение, что неподалеку от улицы Старобориспольская в пакете обнаружили тело новорожденного ребенка. Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

"Следователи уже начали уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, это – статья 117 Уголовного кодекса Украины. Причина смерти ребенка будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы. Мы же ищем женщину, которая оставила младенца в лесополосе", – сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

За совершение такого преступления виновнику грозит наказание до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Ранее в Одесской области новорожденную девочку живьем закопала собственная 24-летняя мать. После вскрытия тела девочки судебно-медицинские эксперты установили, что младенец родился доношенным, а предварительной причиной его смерти стало удушение, вызванное перекрытием дыхательных путей.

Также мы сообщали, что правоохранительные органы Франции арестовали членов семьи из города Мюлуз по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика, который с ними жил. В полиции утверждают, что в качестве наказания за отказ делать домашнее задание ребенка избили черенком от метлы.

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Тег смерть, младенец, убийство детей, Полиция Киева

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