В Киеве полиция ищет женщину, убившую своего новорожденного
Тело ребенка нашли в лесополосе в Дарницком районе столицы
В Дарницком районе Киева нашли тело новорожденной девочки. Полицейские разыскивают женщину, которая выбросила ребенка, сообщает пресс-служба Нацполиции.
В полицию поступило сообщение, что неподалеку от улицы Старобориспольская в пакете обнаружили тело новорожденного ребенка. Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
"Следователи уже начали уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, это – статья 117 Уголовного кодекса Украины. Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Мы же ищем женщину, которая оставила младенца в лесополосе", – сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.
За совершение такого преступления виновнику грозит наказание до пяти лет ограничения или лишения свободы.
Ранее в Одесской области новорожденную девочку живьем закопала собственная 24-летняя мать. После вскрытия тела девочки судебно-медицинские эксперты установили, что младенец родился доношенным, а предварительной причиной его смерти стало удушение, вызванное перекрытием дыхательных путей.
Также мы сообщали, что правоохранительные органы Франции арестовали членов семьи из города Мюлуз по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика, который с ними жил. В полиции утверждают, что в качестве наказания за отказ делать домашнее задание ребенка избили черенком от метлы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве полиция ищет женщину, убившую своего новорожденного". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Львове благодаря "Окну жизни" спасли младенца
Малыш получил шанс на нормальную жизнь благодаря специально открытому "Окну жизни"
В Тернопольской области при загадочных обстоятельствах умер младенец
По словам матери, она покормила малыша, а через пару часов он был мертв