В Киеве пьяная женщина за рулем легковушки врезалась в грузовик Нацгвардии
В ДТП обошлось без пострадавших
В Киеве автомобиль, за рулем которого была пьяная женщина, врезалась в грузовик, который перевозил бойцов Нацгвардии. По словам очевидцев, легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в бампер военной машины.
В результате ДТП обошлось без пострадавших, а проверка на драгере возможной виновницы аварии показала, что уровень алкоголя в ее крови почти вчетверо превышает разрешенную норму.
Напомним, недавно в Ровенской области бронетранспортер столкнулся с микроавтобусом, в результате чего три человека были травмированы.
Также мы сообщали об аварии в Киеве, когда столкнулись военный грузовик и автомобиль Chevrolet, в котором находились пожилой мужчина и ребенок. Столкновение произошло на Гаванском мосту, когда легковушка ехала по средней полосе и сзади в нее врезался грузовик. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность тормозов в машине военных.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве пьяная женщина за рулем легковушки врезалась в грузовик Нацгвардии". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ивано-Франковской области столкнулись внедорожник и легковушка: есть погибший
Еще три человека в результате ДТП пострадали, их госпитализировали