В Киеве пьяная женщина за рулем легковушки врезалась в грузовик Нацгвардии

В ДТП обошлось без пострадавших

В Киеве пьяная женщина за рулем легковушки врезалась в грузовик Нацгвардии 2019-03-30T18:07:00+02:00 Происшествия В ДТП обошлось без пострадавших

В Киеве автомобиль, за рулем которого была пьяная женщина, врезалась в грузовик, который перевозил бойцов Нацгвардии. По словам очевидцев, легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в бампер военной машины.

В результате ДТП обошлось без пострадавших, а проверка на драгере возможной виновницы аварии показала, что уровень алкоголя в ее крови почти вчетверо превышает разрешенную норму.

Напомним, недавно в Ровенской области бронетранспортер столкнулся с микроавтобусом, в результате чего три человека были травмированы.

Также мы сообщали об аварии в Киеве, когда столкнулись военный грузовик и автомобиль Chevrolet, в котором находились пожилой мужчина и ребенок. Столкновение произошло на Гаванском мосту, когда легковушка ехала по средней полосе и сзади в нее врезался грузовик. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность тормозов в машине военных.

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