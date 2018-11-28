В Киеве пьяный парень с ножом бросался на девушку в маршрутке

Сегодня, 08:36

Девушке помогли мужчины в маршрутке, они же вызвали полицию

В Киеве пьяный парень с ножом бросался на девушку в маршрутке

В киевской маршрутке №439 (площадь Победы – Виноградарь) пьяный парень Илья с ножом бросался на девушку. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что пьяный молодой человек зашел на одной из остановок. В какой-то момент он решил познакомиться с девушкой, которая была против такого общения. В результате парень достал нож и с криками кинулся на девушку.

Задержать парня помогли стоявшие рядом мужчины, один скрутил неадеквата, а другой выхватил нож и вызвал полицию. Парень несколько раз блевал в маршрутке. Полиции он рассказал, что выпил водки, потом пива, сидр и коньяк. Почему достал нож, он не помнил, однако хорошо помнил, что девушка категорически не хотела с ним общаться.

Напомним, 15 октября на Чоколовке задержан неадекват с ножом, гонявшийся за детьми. В сумке у задержанного полиция нашла молоток, скотч и веревки.

Кроме того, 19 октября на Крещатике парень кидался на людей, дрался и бросался камнями. При правоохранителях парень закатил истерику и расплакался.
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Источник:

Киев Оперативный

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