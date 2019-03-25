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В Киеве пьяный водитель внедорожника въехал в машину и застрял на ней

Сегодня, 15:35

Пассажиры внедорожника утверждают, что на дорогу выскочила собака

В Киеве пьяный водитель внедорожника въехал в машину и застрял на ней Происшествия Пассажиры внедорожника утверждают, что на дорогу выскочила собака

В Киеве пьяный водитель въехал в две припаркованные машины в Оболонском районе столицы. Инцидент произошел в ночь на 25 марта.

Внедорожник выскочил с проезжей части на обочину, разбил капот одной машине, а на вторую буквально "сел" и застрял на ней.

Пассажиры авто утверждали, что перед машиной выбежала собака, и мужчина пытался объехать животное, чтобы не сбить. Экспресс-тест на алкоголь показал, что водитель выпил перед тем как сесть за руль: в его организме было обнаружено полтора промилле алкоголя в крови. Сейчас он с травмами находится в больнице.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина погиб под колесами автомобиля на улице Электриков, 10 на столичном Подоле. Парень переходил дорогу по пешеходному переходу, однако двигавшаяся в сторону улицы Межигорской Mazda сбила его, вылетела на встречную полосу и врезалась в забор. От сильного удара пешеход пролетел около 30 метров и погиб. По предварительной информации, погибший был 1991 года рождения.

Напомним, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег Киев, авария, ДТП, пьяное вождение, Оболонский район

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