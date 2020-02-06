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В Киеве разбили трубу, чтобы вытянуть застрявшую таксу

6 февраля, 15:41

Оказавшийся поблизости мужчина вызвал спасателей

В Киеве спасли таксу, которая застряла в трубе, сообщает "Ранок з Україною".

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Пес с разгона влетел в трубу, и не мог выбраться самостоятельно. Оказавшийся поблизости мужчина вызвал спасателей. Чтобы вытянуть четырехлапого, пришлось разбить трубу. К счастью, пес не пострадал.

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Анастасия и Дмитрий Столяр

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Южной Корее мужчина два года кормил кошку, застрявшую в стене торгового центра. Животное попало в ловушку между перекрытиями здания и не могло выбраться. Об этом случайно узнал покупатель, услышав странные звуки. Мужчина стал заботиться о животном и приносить кошке воду и еду. Чтобы передавать угощение, кореец каждый день откручивал панель в стене и ставил миски в получившееся отверстие. Это продолжалось два года, пока животное не вызволили спасатели. После этого кошку отвезли к ветеринару на обследование. Врач проверил, нет ли у нее болезней и травм, почистил ей зубы и подстриг когти. После этого ухаживавший за кошкой мужчина смог забрать ее домой.

Также мы писали о том, как на Волыни трое суток спасали котенка, забравшегося на дерево.

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собака спасение Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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