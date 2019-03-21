В Киеве разоблачили бордель, замаскированный под стриптиз-клуб
Сотрудницы заведения за час "развлечений" брали от 6000 гривен
Полицейские разоблачили в столичном отеле место разврата, замаскированное под стриптиз-клуб, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
Кроме приватных танцев, сотрудницы заведения предоставляли клиентам интимные услуги. Час таких развлечений стоил от 6000 гривен, из них половину заработка девушки передавали сутенерам, остальные деньги оставляли себе.
В заведении посменно работали 10-15 девушек. В ходе обысков в стриптиз-клубе и по месту жительства фигурантов преступного бизнеса были изъяты деньги, мобильные телефоны и черновики с записями.
Двум организаторам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.
Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.
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