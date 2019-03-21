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В Киеве разоблачили бордель, замаскированный под стриптиз-клуб

Сегодня, 15:47

Сотрудницы заведения за час "развлечений" брали от 6000 гривен

Фото: Нацполиция
В Киеве разоблачили бордель, замаскированный под стриптиз-клуб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/394/d96/5c9394d966853.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/394/d96/5c9394d966853.jpg Происшествия Сотрудницы заведения за час "развлечений" брали от 6000 гривен

Полицейские разоблачили в столичном отеле место разврата, замаскированное под стриптиз-клуб, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Кроме приватных танцев, сотрудницы заведения предоставляли клиентам интимные услуги. Час таких развлечений стоил от 6000 гривен, из них половину заработка девушки передавали сутенерам, остальные деньги оставляли себе.

В заведении посменно работали 10-15 девушек. В ходе обысков в стриптиз-клубе и по месту жительства фигурантов преступного бизнеса были изъяты деньги, мобильные телефоны и черновики с записями.

Двум организаторам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.

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Тег проституция, стриптиз, полиция, бордель, сутенерство

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