В Киевской области задержали банду молодых сутенерок
Сутенерками оказались четверо девушек в возрасте 21-26 лет, к своему бизнесу они привлекли 30 проституток
В Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
При проведении ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили сутенеров-организаторов, которые обеспечивали занятие проституцией другим лицам на территории области. Ними оказались четверо молодых девушек в возрасте 21-26 лет.
Сутенерки находили женщин, которым предлагали работу по оказанию секс-услуг. К своему бизнесу они привлекли 30 проституток разных возрастов и осуществляли за ними круглосуточный контроль. Также четверка сутенерок выполняла функции диспетчеров и занималась размещением рекламы в сети Интернет, предоставляла клиентам соответствующую информацию. "Сексуальные" услуги стоили 800-5000 гривен в час.
Перевозки и безопасность проституток осуществляли двое мужчин 24 и 33-летнего возраста. Ежесуточный доход участников незаконного бизнеса составлял более 20 тысяч гривен. Сейчас все участники преступной группы задержаны и находятся в СИЗО. Злоумышленникам объявлено подозрение в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.
Также в Днепре правоохранители задержали гражданина Турции, который организовал "бизнес" по предоставлению сексуальных услуг иностранцам и завербовал для занятий проституцией молодых девушек.
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