В Киевской области задержали банду молодых сутенерок

Сутенерками оказались четверо девушек в возрасте 21-26 лет, к своему бизнесу они привлекли 30 проституток

В Киевской области задержали банду молодых сутенерок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/351/99c/5c935199cfcb4.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/351/99c/5c935199cfcb4.jpeg 2019-03-21T11:00:00+02:00 Происшествия Сутенерками оказались четверо девушек в возрасте 21-26 лет, к своему бизнесу они привлекли 30 проституток

В Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

При проведении ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили сутенеров-организаторов, которые обеспечивали занятие проституцией другим лицам на территории области. Ними оказались четверо молодых девушек в возрасте 21-26 лет.

Сутенерки находили женщин, которым предлагали работу по оказанию секс-услуг. К своему бизнесу они привлекли 30 проституток разных возрастов и осуществляли за ними круглосуточный контроль. Также четверка сутенерок выполняла функции диспетчеров и занималась размещением рекламы в сети Интернет, предоставляла клиентам соответствующую информацию. "Сексуальные" услуги стоили 800-5000 гривен в час.











Перевозки и безопасность проституток осуществляли двое мужчин 24 и 33-летнего возраста. Ежесуточный доход участников незаконного бизнеса составлял более 20 тысяч гривен. Сейчас все участники преступной группы задержаны и находятся в СИЗО. Злоумышленникам объявлено подозрение в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.

Также в Днепре правоохранители задержали гражданина Турции, который организовал "бизнес" по предоставлению сексуальных услуг иностранцам и завербовал для занятий проституцией молодых девушек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области задержали банду молодых сутенерок". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.