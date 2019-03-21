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В Киевской области задержали банду молодых сутенерок

Сегодня, 11:00

Сутенерками оказались четверо девушек в возрасте 21-26 лет, к своему бизнесу они привлекли 30 проституток

В Киевской области задержали банду молодых сутенерок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/351/99c/5c935199cfcb4.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/351/99c/5c935199cfcb4.jpeg Происшествия Сутенерками оказались четверо девушек в возрасте 21-26 лет, к своему бизнесу они привлекли 30 проституток

В Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

При проведении ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили сутенеров-организаторов, которые обеспечивали занятие проституцией другим лицам на территории области. Ними оказались четверо молодых девушек в возрасте 21-26 лет.

Сутенерки находили женщин, которым предлагали работу по оказанию секс-услуг. К своему бизнесу они привлекли 30 проституток разных возрастов и осуществляли за ними круглосуточный контроль. Также четверка сутенерок выполняла функции диспетчеров и занималась размещением рекламы в сети Интернет, предоставляла клиентам соответствующую информацию. "Сексуальные" услуги стоили 800-5000 гривен в час. 

Перевозки и безопасность проституток осуществляли двое мужчин 24 и 33-летнего возраста. Ежесуточный доход участников незаконного бизнеса составлял более 20 тысяч гривен. Сейчас все участники преступной группы задержаны и находятся в СИЗО. Злоумышленникам объявлено подозрение в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. 

Ранее сообщалось, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.

Также в Днепре правоохранители задержали гражданина Турции, который организовал "бизнес" по предоставлению сексуальных услуг иностранцам и завербовал для занятий проституцией молодых девушек. 

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Тег задержание, проституция, киевская область, сутенер

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