В Киеве разоблачили масштабную аферу с продажей сигарет: изъято 50 млн гривен (фото)

Сигареты продавало харьковское предприятие по заниженным ценам

Фото: прокуратура Киева.

В Киеве правоохранители разоблачили схему уклонения от налогов и изъяли 50 миллионов гривен от реализации табачных изделий по фиктивным документам. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, сотрудники прокуратуры Киева и следователи фискальной службы задокументировали факт уклонения должностными лицами предприятия от уплаты налогов при реализации сигарет за наличные средства на территории Харьковской области.

"В ходе проведения следственных действий и негласных мероприятий в отношении группы жителей города Киева, которые контролировали деятельность отдельных предприятий с признаками фиктивности, установлены факты использования реквизитов предприятий для изготовления финансово-хозяйственных документов по приобретению крупных партий табачных изделий у одного из харьковских предприятий", - говорится в сообщении.



















При этом харьковское предприятие осуществляло реализацию табачных изделий другим покупателям за наличные средства без учета этих хозопераций в налоговой отчетности, занижая тем самым реальный объем полученного дохода.

"Во время проведения обыска по месту осуществления харьковским предприятием своей деятельности следователями ГФС обнаружено и изъято наличных средств на сумму почти 50 млн грн., в то время как предприятием задекларирован валовой доход только на 937,6 тыс. грн. в 2018 году и 228 тыс. грн. за первый квартал 2019 года", – уточнили в прокуратуре.

Также в ходе обыска изъяли табачных изделий ориентировочно на сумму 13 млн грн.

Следствие в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) продолжается.

Ранее сообщалось, что на границе пограничники обнаружили контрабанду сигарет, которую водитель фуры пытался вывезти в Чехию. Обнаружить спрятанный груз – 23 ящики сигарет – помог бдительный лабрадор по кличке Чок. Пес несет службу на пункте пропуска "Краковец" во Львовской области. Стоимость товара, который пытались нелегально переправить за границу, составила несколько сот тысяч гривен.

Недавно в селе Нерубайское Одесской области пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет из Швейцарии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве разоблачили масштабную аферу с продажей сигарет: изъято 50 млн гривен (фото)". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"