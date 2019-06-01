На границе бдительный лабрадор помог разоблачить контрабанду

Стоимость спрятанного товара составила несколько сот тысяч гривен

В Чехии бдительный лабрадор помог разоблачить контрабанду. Фото: Сегодня

На границе пограничники обнаружили контрабанду сигарет, которую водитель фуры пытался вывезти в Чехию.

Обнаружить спрятанный груз – 23 ящики сигарет – помог бдительный лабрадор по кличке Чок. Пес несет службу на пункте пропуска "Краковец" во Львовской области. Стоимость товара, который пытались нелегально переправить за границу, составила несколько сот тысяч гривен.

Напомним, недавно в селе Нерубайское Одесской области пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет из Швейцарии. Во время обыска в грузовом автомобиле было обнаружено 590 тысяч пачек табачных изделий, на которых не было акцизных марок Украины.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

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Также мы писали о том, как в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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