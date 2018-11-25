В Киеве разыскивают 14-летнего подростка

Вчера, 16:09

Правоохранители просят сообщить в полицию при появлении любой информации о его местонахождении

В Киеве разыскивают 14-летнего подростка

В столице разыскивают Щадных Максима Александровича 2004-го года рождения. 

Как сообщается на странице Розыска детей ГУНП в Киеве, 14-летний мальчик пропал и не выходит на связь с родителями. Его разыскивает Днепровское управление полиции.

Приметы мальчика: русые волосы, голубые глаза, рост около 165 сантиметров.
Был одет в куртку синего цвета, черные джинсы, коричневые ботинки, синюю шапку.

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Напомним, в столице также разыскивают 16-летнюю Синицкую Камилу Руслановну. Девочка ушла из дому и не выходит на связь.

А 26 октября в Киеве пропал 12-летний мальчик. Он был одет в темно-синюю куртку с буквами на спине, серую шапку, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки с голубыми вставками.

Кроме того, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Чтобы предотвратить такие случаи, родителям советуют общаться с детьми и интересоваться их жизнью.

Кроме того, родителям рекомендуют приучать детей к тому, что они всегда могут обратиться за помощью по телефону "102", и не следует пугать полицией маленьких детей.
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