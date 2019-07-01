В Киеве разыскивают опасного мужчину с черным ножом

Злоумышленник совершил тяжелое преступление

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9.

Столичные правоохранители сообщают о розыске опасного преступника, который на улице ударил женщину ножом в живот. На его поиски ориентированы все наряды полиции Киева.

"В ходе проведения досудебного расследования полицейские установили приметы злоумышленника: на вид ему 35-40 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие. Лицо – худое, вытянутое. Глаза темные. Был одет в черные брюки и темную джинсовую куртку с нагрудными карманами на голое тело", – описал приметы подозреваемого начальник отделения следственного отдела Деснянского управления полиции Дмитрий Петровский.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Также в полиции сообщают, что орудие преступления – это нож с черным лезвием и черной ручкой, на которой, возможно, есть синий узор.

Открыто уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводятся розыскные мероприятия. Правоохранители обращаются ко всем жителям с просьбой сообщать на 102, если кто-то узнает изображенного на фотороботе человека. Но ни в коем случае не стоит пытаться задерживать его самостоятельно – это опасно. Также можно звонить в полицию по телефонам 044-515-87-83, 067-650-69-22.

Напомним, что во Львовской области задержан злоумышленник, который нанес ножевые ранения врачу-стоматологу.

Также сообщалось, что под Киевом женщина ударила ножом мужчину и получила восемь лет тюрьмы.

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