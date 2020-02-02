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В Киеве разыскивают юную мать с маленьким ребенком: что известно о пропавших

2 февраля, 09:55

Поиск ребенка в Киеве – разыскиваются Анастасия и Иван Столяр – новости Киев

Иван Столяр и Анастасия Столяр

Иван Столяр и Анастасия Столяр / Фото: Facebook

В столице правоохранители третий день разыскивают молодую мать с маленьким ребенком. Дарницкое управление Киевского главка Нацполиции пытается найти Столяр Анастасию Сергеевну (1999 г.р.) и ее четырехлетнего сына – Столяра Ивана Дмитриевича, которые еще 31 января вышли из дома и до сих пор не вернулись.

Как сообщает служба розыска детей ГУ НП в г. Киеве, на вид мальчику три-четыре года, волосы светло-русые короткостриженые, худощавого телосложения, рост 95-105 см.

Ваня был одет в куртку синего цвета с темным вставками, голубую шапку с помпонами и темные джинсы.

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При получении любой информации о возможном местонахождении ребенка правоохранители просят звонить по номеру телефона "102".

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Напомним, это не первый случай пропажи ребенка в Киеве. Так, 23 января в полицию поступила информация о пропаже ребенка в Дарницком районе столицы. Там возле многоэтажного дома на улице Анны Ахматовой исчез мальчик семи лет. Копы искали с собакой и обнаружили ребенка .

Ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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Источник: Сегодня

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