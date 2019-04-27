В Киеве ресторан попал под обстрел: появились подробности, фото и видео
Копы задержали "стрелков" – им грозит до семи лет тюрьмы
В Киеве произошла стрельба в Печерском районе – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию.
Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, инцидент произошел в ночь на 27 апреля на Набережном шоссе. К счастью, обошлось без пострадавших.
После обстрела злоумышленники, открывавшие огонь, уехали с места происшествия на двух автомобилях. Вскоре полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей и установили место нахождения подозреваемых.
Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 22-х до 34-х лет, которые ранее уже имели проблемы с законом. Во время обысков у них были изъяты пистолет-пулемет "Скорпион" с магазином, ружье ТОЗ, пистолет ТТ и более 100 патронов различного калибра.
Было открыто уголовное производство по статьям "хулиганство" и "незаконное обращение с оружием и боевыми припасами". Задержанным грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним,ранее во Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве – неизвестные в камуфляже расстреляли мужчину.
Ранее на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.
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