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В Киеве ресторан попал под обстрел: появились подробности, фото и видео

27 апреля, 14:45

Копы задержали "стрелков" – им грозит до семи лет тюрьмы

В Киеве на Печерске обстреляли ресторан Видео: Нацполиция

В Киеве произошла стрельба в Печерском районе – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, инцидент произошел в ночь на 27 апреля на Набережном шоссе. К счастью, обошлось без пострадавших.

После обстрела злоумышленники, открывавшие огонь, уехали с места происшествия на двух автомобилях. Вскоре полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей и установили место нахождения подозреваемых.

Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 22-х до 34-х лет, которые ранее уже имели проблемы с законом. Во время обысков у них были изъяты пистолет-пулемет "Скорпион" с магазином, ружье ТОЗ, пистолет ТТ и более 100 патронов различного калибра.

Было открыто уголовное производство по статьям "хулиганство" и "незаконное обращение с оружием и боевыми припасами". Задержанным грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним,ранее во Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве – неизвестные в камуфляже расстреляли мужчину.

Ранее на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.

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Тег Киев, ресторан, стрельба, печерск

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