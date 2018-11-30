Скандал на Прикарпатье: сельский голова устроил стрельбу и сбегал от копов

Сегодня, 19:03

Сам председатель села Довге уверяет, что  "вооруженным и выпившим за рулем внедорожника" был другой человек


На Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.

Поздно вечером жителей села Долгое разбудили выстрелы. Сначала думали – браконьеры. Вызвали полицию и сообщили охотникам. Те за селом заметили машину с включенными фарами: правонарушители ездили по полю, освещали зайцев, занимались браконьерством.

Заметив полицейских и охотников, водитель внедорожника бросился бежать. Но через несколько минут его остановили. Управлял без водительского удостоверения. Но люди его узнали, ведь в машине оказался сам  сельский председатель.

"Спиртные напитки употребляли? Употреблял. Почему вы управляете транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения? Но я не руководил, это товарищ", – выяснилось из разговора.

Но товарищ не вступился за голову.

"В 2017 году, когда  его первый раз задерживали на браконьерстве, приняли в общество. Он говорил, что справится, что будет порядочным охотником. Что не будет нарушать закон", – сообщает Владимир Приймак, председатель Тисменицкой районной организации охотников и рыболовов.

На этот раз сельский голова ничего поймать не успел, хотя имел при себе все необходимое. Пообщаться с сельским головой оказалось не просто. На рабочем месте его не застали. По телефону уверяет, что поехал по делам. А на видео с задержания, мол, и вовсе  не он.

"Я не охотился. Если бы меня поймали, то права у меня в кармане. Разрешение на оружие – у меня в кармане. Оружие – в сейфе. Нигде я не был. Я не знаю, меня там никто и ничего не ловил", – говорит Роман Червак, сельский председатель Долгого.

О ночных приключениях сельского головы в селе не сплетничают.

"Нет, это такое не знаю. Дороги делает" – говорит Ольга Косарь, жительница Довгого.

На сельского голову составили несколько протоколов за вождение в нетрезвом состоянии, браконьерство и нарушение правил хранения оружия, которое изъяли. Задерживать чиновника не стали. Самое большое наказание, что ему грозит – это штрафы до 30 тыс. гривен.

Ранее глава Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на женщин. Двух жительниц Перечина в возрасте 71 и 56 лет "скорая" доставила в реанимацию районной больницы, а 56-летняя женщина умерла от полученных травм.

Кроме этого, правоохранители задержали бывшего главу разрешительной системы  МВД  Валентина Медведя, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В ответ пьяный экс-чиновник начал оскорблять и нападать на сотрудников полиции.
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"Сегодня"

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