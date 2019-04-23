В Киеве рейдеры атаковали спорткомплекс на Дарнице

По данным очевидцев, входы в здание спорткомплекса заблокированы изнутри

Фото: facebook.com/liliia.melnykova.

В Киеве в ночь на вторник, 23 апреля, произошла очередная рейдерская атака на спорткомплекс "Восход", который расположен на Дарнице.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", неизвестные заварили двери, поставили решетки на окна и забаррикадировались внутри.

"Ни полиции, ни милиции, никого...", - говорится в сообщении паблика.

При этом жители близлежащих домов уточнили подробности инцидента.

"Пока все соревновались в остроумии, у нас под домом захватили спорткомплекс "Восход". По нему давно идут суды, так как комплекс и соседний ДК "Днепр" слегка незаконно вывели из единого имущественного комплекса Радиозавода, находящегося в процессе банкротства. И, как полагается, продали. Это далеко не первая попытка новых "собственников" занять здание. Они были регулярно, правда, последняя года два назад с поножовщиной и скорыми закончилась неудачно. Город начал прием спорткомплекса на баланс, но, похоже, политическое межсезонье и разгул демократии весьма удобный период. Сейчас все входы в здание заблокированы изнутри, а внутри уже начали все крушить. Внешне тихо и дежурит наряд полиции", - написала на своей странице в Facebook Лилия Мельникова.

Фото: facebook.com/liliia.melnykova

Полиция пока официально не отреагировала на инцидент.

Напомним, что два года назад конфликт вокруг помещения "Восхода" закончился поножовщиной и стрельбой. Тогда пострадали по меньшей мере шесть человек.

Ранее мы писали, что история с "Восходом" берет начало еще с 1997 года, когда "Киевский радиозавод" был объявлен банкротом. Именно этому заводу принадлежал спортивный комплекс. 4,5 гектара земли, 7 тысяч квадратных метров помещений. Несколько лет назад его продали — за 800 тысяч гривен. Позднее власти начали заниматься возвратом комплекса в госсобственность и передачей его в коммунальную собственность.

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