ФОТОФАКТ. В Киеве рухнувшее на дорогу дерево заблокировало проезд

Инцидент произошел в проезде с Лукьяновской на Соляную

Фото: Киев Оперативный

В Киеве дерево рухнуло на проезжую часть в проезде с улицы Лукьяновской на Соляную. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Таким образом, в результате инцидента движение по проезду заблокировано.

Фото: Киев Оперативный

Вероятно, дерево упало в результате непогоды, которая наблюдалась в столице в ночь на четверг, 6 июня.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", в конце мая огромное дерево рухнуло на автомобиль Skoda на перекрестке улиц Львовская и Крамского в Святошинском районе. В результате движение по ул. Крамского в сторону пр. Победы было заблокировано. К счастью, никто не пострадал, а движение оперативно разблокировали.

Также мы писали, что в столице на Подоле в здании на женщин рухнули бетонные плиты, одна из них умерла по дороге в больницу. Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

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