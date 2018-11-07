В Киеве СБУ задержала антиукраинского интернет-агитатора

Сегодня, 14:42

Деятельностью агитатора руководили российские спецслужбы

В Киеве СБУ задержала антиукраинского интернет-агитатора

В Киеве был задержан интернет-агитатор, который по указанию российских спецслужб создал антиукраинский видеоканал. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, агитатор в 2015 году создал в Интернете видеоканал, на котором размещал антиукраинской контент. Мужчина пытался дестабилизировать политическую ситуацию в Украине.

Ежемесячно агитатор выезжал в РФ, где проводил встречи, получал инструкции от кураторов и "гонорары" за проделанную работу. По месту жительства агитатора правоохранители изъяли электронное оборудование, черновики с записями сценариев провокационных информационных видеороликов.

Чтобы избежать ответственности за свою деятельность, злоумышленник планировал переехать на территорию РФ, где с помощью кураторов уже обустроил студию. Мужчине объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, накануне мы писали, что сотрудники СБУ провели обыски у матери погибшего нардепа Бережной из-за госизмены. Сотрудники спецслужбы искали доказательства сепаратистской деятельности женщины.

Кроме того, ранее известный блогер и ветеран АТО рассказал о снятии всех обвинений. Уголовное производство относительно Ананьева о нанесении телесных повреждений было закрыто.
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