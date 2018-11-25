В Киеве сгорела квартира парализованного пенсионера

В Оболонском районе столицы вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажки, в которой проживает незрячий парализованный пенсионер. Об этом сообщает "Информатор".

По его данным, пожар произошел в квартире на девятом этаже в 02:00 в ночь на воскресенье, 25 ноября, на улице Иорданской.

"Пожарную службу вызвала соседка пенсионера, которая проживает на 11 этаже. Женщина рассказала, что почувствовала запах гари и увидела дым из окна", – говорится в сообщении.

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В результате происшествия никто не пострадал. Стены и окна в квартире сильно обгорели. Состоянием на 3:00 утра пожар локализовали.

Местные жители отметили, что мужчина проживает один, иногда ему помогает знакомая женщина. По предварительным данным, пенсионер курил в квартире, что и могло стать возможной причиной возгорания.

Напомним, ранее мы сообщали, что 13 ноября на Оболони произошел масштабный пожар в высотке на Героев Сталинграда. Как рассказали в ГСЧС, загорелись кабели с 5-го по 23-й этажи дома. Огонь распространился также и на коридор на 19-м этаже и на одну из квартир на 20-м этаже. Из здания экстренно были эвакуированы на безопасное расстояние 60 жителей дома. Пожарные спасли из задымленного помещения 10 взрослых и пятерых детей. Никто из людей не пострадал.