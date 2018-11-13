На Соломенке произошел пожар в многоэтажке, погиб мужчина

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Еще двух человек удалось спасти

На Соломенке произошел пожар в многоэтажке, погиб мужчина

Вечером в понедельник, 12 ноября, в квартире на улице Метростроевской, 1/35, в Соломенском районе Киева произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

О пожаре спасатели узнали в 22:34. На место были направлены спасатели 18-й государственной пожарно-спасательной части. Во время пожара в квартире спасатели обнаружили труп мужчины 1957 года рождения, а также спасли двух людей.

Выяснилось, что огонь возник в одной из комнат 2-комнатной квартиры на 1-м этаже 9-этажного жилого дома. В 22:51 возгорание было локализовано, а в 22:58 – ликвидировано. Огнем были повреждены мебель, окна и стены квартиры. Причину возгорания и обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

Напомним, 11 ноября в пгт Большая Дымерка произошел масштабный пожар в частном жилом доме. Огонь полностью уничтожил строение, в пожаре заживо сгорел мужчина.

Кроме того, в Киевской области 6 ноября пожар в жилом доме унес жизни троих человек, двое из них – маленькие дети. Трагедия произошла в городе Узин Белоцерковского района. Один ребенок был 2016 года рождения, а второй – 2017.
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