Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,97
27,47

В Киеве "скорая" протаранила легковушку: появились фото и видео

12 сентября, 07:35

В карете «скорой» везли больного ребенка

В Киеве на улице Вадима Гетьмана спешащая в больницу карета скорой помощи врезалась в легковушку. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло вечером 11 сентября возле ТРЦ "Космополит". Как выяснилось, легковушка Peugeot ехала по улице Вадима Гетьмана и развернулся перед торговым центром. В этом момент за ним на большой скорости и со спецсигналами двигалась карета "скорой". Врачи экстренно доставляли ребенка в больницу и объезжали поток автомобилей по встречной полосе. "Скорая" врезалась в легковушку.

Реклама

В результате аварии никто не пострадал. На место сразу прибыл второй автомобиль медиков и забрал ребенка на и доставил в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают правоохранители.

Также мы писали, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.    

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев ДТП ребенок скорая помощь столкновение легковушка

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочери
В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочериПроисшествия
Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)
Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)Происшествия
В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видео
В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видеоВидео
В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фото
В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фотоПроисшествия
В Киевской области в ДТП погибли четыре человека
В Киевской области в ДТП погибли четыре человекаПроисшествия
В Киеве возле парка
В Киеве возле парка "Киото" пылает лесПроисшествия

Новости партнеров

Loading...