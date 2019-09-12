В Киеве "скорая" протаранила легковушку: появились фото и видео

В Киеве на улице Вадима Гетьмана спешащая в больницу карета скорой помощи врезалась в легковушку. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло вечером 11 сентября возле ТРЦ "Космополит". Как выяснилось, легковушка Peugeot ехала по улице Вадима Гетьмана и развернулся перед торговым центром. В этом момент за ним на большой скорости и со спецсигналами двигалась карета "скорой". Врачи экстренно доставляли ребенка в больницу и объезжали поток автомобилей по встречной полосе. "Скорая" врезалась в легковушку.

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В результате аварии никто не пострадал. На место сразу прибыл второй автомобиль медиков и забрал ребенка на и доставил в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают правоохранители.

Также мы писали, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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