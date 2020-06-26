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В Киеве следователь "потерял" 1,2 млн гривен, изъятых при обыске

26 июня, 15:32

Наталья Руда Наталья Руда

Мужчина работал в Голосеевском управлении полиции

В Киеве следователь Голосеевского управления полиции "потерял" 1,2 миллиона гривен, изъятых во время обыска на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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"По данным следствия, в 2018 году следователь во время обыска на одном из предприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства изъял денежные средства в сумме 1,2 миллиона гривен. Из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств средства, изъятые правоохранителем, были потеряны", - говорится в сообщении.

Известно, что на данный момент мужчина уже не работает в правоохранительных органах. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в Полтавской области правоохранители наворовали вещдоков на полтора миллиона гривен.

Также сообщалось, что главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег.

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Киев обыск следователь

Источник: Сегодня

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