В Киеве снова заметили разгуливающего по дорогам лося (видео)

В Киеве снова заметили разгуливающего по дорогам лося. В этот раз животное обнаружили на Саперно-Слободской.
Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
"На Саперно-Слободской был замечен лось – бегает по дороге. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.
Напомним, что лося в Голосеевском районе замечают уже не впервые. Минувшей зимой на поиски лося, который обитает в районе Корчеватого, несколько раз выезжали и зооактивисты, а также сотрудники зоопарка. Тогда животное быстро передвигалось от района проспекта Науки к Лысой горе.
Как писали новости "Сегодня", основная проблема заключается в том, что активный лось может выскочить на проезжую часть и погибнуть под колесами авто.
Также в столице на проспекте Любомира Гузара в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. При этом жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, и иронизировали, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит, так хорошо живут".
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