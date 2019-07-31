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В Киеве сотрудник ломбарда украл у мужчины почти 52 тысячи долларов

Сегодня, 10:48

Сотрудник ломбарда закрыл клиента в помещении и скрылся с его деньгами

/ Фото: Pixabay

В Киеве сотрудник ломбарда украл у мужчины почти 52 тысячи долларов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80 Происшествия Сотрудник ломбарда закрыл клиента в помещении и скрылся с его деньгами

После неудачного ограбления ювелирного магазина в Киеве недалеко от Дарницкой площади произошло ЧП в одном из ломбардов. Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, мужчина пришел в ломбард на улице Строителей, 4, чтобы обменять там 51,5 тысячи долларов. Сотрудник заведения сказал клиенту, что помещение будет лучше закрыть, так как сумма довольно большая. Клиент согласился, после этого работник кому-то позвонил и закрылся в хранилище.

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Спустя 15 минут клиент начал нервничать и решил проверить, как идет процесс обмена его денег, но ни сотрудника ломбарда, ни своих денег уже не нашел. Как выяснилось, он оказался запертым в помещении. В итоге он вызвал полицию. 

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Ранее сообщалось, что полиция опубликовала фото и видео мужчины, который напал в столице на ювелирный магазин. 

Также смотрите подробности нападения в сюжете:

Напомним, в прошлом году в Киеве трое преступников в масках, с автоматом и пистолетом напали на ювелирный магазин-ломбард, убили 57-летнего охранника и вынесли драгоценностей на 5 млн грн.

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Киев ограбление ломбард

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