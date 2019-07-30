После нападения на ювелирный магазин было начато уголовное производство по статье о разбое

Фото: Нацполиция Киева

Полиция показала видео и фото мужчины, напавшего на ювелирный магазин в Киеве https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-07-30T09:37:00+03:00 Происшествия После нападения на ювелирный магазин было начато уголовное производство по статье о разбое

ГУ Нацполиции Киева опубликовало фото подозреваемого в нападении на ювелирный магазин, оказавшееся неудачным.

Напомним, что 28 июля грабитель с ружьем зашел в магазин, навел ствол на охранника и, сказав, что это ограбление, приказал не двигаться. Охранник бросился на злоумышленника, после чего раздался выстрел, но в самый важный момент "секьюрити" успел отвести ствол и пуля попала в витрину. При попытке перезарядить ружье у грабителя выскочил патрон, после чего он убежал из ювелирного магазина и скрылся в неизвестном направлении.

Так, полиция разыскивает молодого мужчину, который в момент ограбления был одет в спортивную куртку, джинсы, а также в панаму, которая прикрывала лицо.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве Реклама

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По факту нападения было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также смотрите подробности нападения в сюжете:

Напомним, в прошлом году в Киеве трое преступников в масках, с автоматом и пистолетом напали на ювелирный магазин-ломбард, убили 57-летнего охранника и вынесли драгоценностей на 5 млн грн.

Кроме того, мы также писали, что в январе пять человек в масках и с капюшонами на головах ворвались в ювелирный магазин в Кривом Роге. В руках у них были большие хозяйственные сумки, в которые они и складывали драгоценности. По времени ограбление длилось не более двух минут, но грабителям этого хватило, чтобы наполнить сумки ювелирными изделиями и скрыться с места преступления.

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