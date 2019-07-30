Полиция показала видео и фото мужчины, напавшего на ювелирный магазин в Киеве

ГУ Нацполиции Киева опубликовало фото подозреваемого в нападении на ювелирный магазин, оказавшееся неудачным.
Напомним, что 28 июля грабитель с ружьем зашел в магазин, навел ствол на охранника и, сказав, что это ограбление, приказал не двигаться. Охранник бросился на злоумышленника, после чего раздался выстрел, но в самый важный момент "секьюрити" успел отвести ствол и пуля попала в витрину. При попытке перезарядить ружье у грабителя выскочил патрон, после чего он убежал из ювелирного магазина и скрылся в неизвестном направлении.
Так, полиция разыскивает молодого мужчину, который в момент ограбления был одет в спортивную куртку, джинсы, а также в панаму, которая прикрывала лицо.
По факту нападения было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также смотрите подробности нападения в сюжете:
Напомним, в прошлом году в Киеве трое преступников в масках, с автоматом и пистолетом напали на ювелирный магазин-ломбард, убили 57-летнего охранника и вынесли драгоценностей на 5 млн грн.
Кроме того, мы также писали, что в январе пять человек в масках и с капюшонами на головах ворвались в ювелирный магазин в Кривом Роге. В руках у них были большие хозяйственные сумки, в которые они и складывали драгоценности. По времени ограбление длилось не более двух минут, но грабителям этого хватило, чтобы наполнить сумки ювелирными изделиями и скрыться с места преступления.
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