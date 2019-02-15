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ФОТОФАКТ. В Киеве спасли застрявшего в унитазе мужчину

Сегодня, 17:18

Спасателей в столичную квартиру вызвали в пять часов утра

В Киеве спасли застрявшего в унитазе мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6d8/1d1/5c66d81d100bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6d8/1d1/5c66d81d100bb.jpg Происшествия Спасателей в столичную квартиру вызвали в пять часов утра

В Киеве рано утром спасателей из "Киевской службы спасения" вызвали в одну из столичных квартир – на помощь мужчине, который рукой застряла в унитазе. Вызволять киевлянина из столь необычной "ловушки" пришлось в пять утра, говорится в сообщении службы, размещенном на ее странице в Facebook.

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Также спасатели обеспечили доступ в помещение для помощи женщине 1929 года, оказали первую помощь и передали врачам скорой помощи, провели демеркуризацию в четырех помещениях и оказали помощь женщине с избыточным весом.

Ранее в Киеве 7 февраля вечером со льдины на Днепре спасли рыбака. Как оказалось, 64-летний мужчина находился на расстоянии 200 м. от берега на дрейфующей льдине, неподалеку от Труханова острова. Бойцы ГСЧС с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли рыбака. Мужчину передали работникам медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области ищут двоих мужчин, которые 11 января, провалились под лед на водохранилище. А в Запорожской области  школьник провалился под тонкий лед  на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.

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Тег спасатели, спасли, застрял, КАРС

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