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В Киеве спасли дрейфовавшего на льдине по Днепру рыбака

Сегодня, 16:54

Мужчина оказался в 200 метрах от берега Труханова острова

В Киеве спасли дрейфовавшего на льдине по Днепру рыбака //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d97/e58/5c5d97e588721.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d97/e58/5c5d97e588721.jpg Происшествия Мужчина оказался в 200 метрах от берега Труханова острова

В Киеве 7 февраля вечером со льдины на Днепре спасли рыбака. Спасателей на место происшествия вызвали в 18:31, сообщает ГУ ГСЧС Киева.

Как оказалось, 64-летний мужчина находился на расстоянии 200 м. от берега на дрейфующей льдине, неподалеку от Труханова острова. Бойцы ГСЧС с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли рыбака. Мужчину передали работникам медицинской помощи.

В ГСЧС столицы напомнинают, что пребывание на льду опасно, если вы не знаете реальной толщины ледяного покрова и не проверили его деревянным или металлическим щупом на прочность.

"Не употребляйте спиртных напитков. Помните, что для одного человека безопасна толщина льда – 7 см, а для групповой переправы – 15 см", – сообщили в ведомстве стапастелей.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области ищут двоих мужчин, которые 11 января, провалились под лед на водохранилище. А в Запорожской области  школьник провалился под тонкий лед  на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.

Тем временем, в Харькове 2 февраля школьники  оказались в ледово-болотном "плену" посреди озера рядом с Мерефянским шоссе. Заигравшись, они забрались на лед, но не смогли вернуться на берег. К счастью, на помощь подросткам подоспели спасатели.

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Тег спасатели, водолазы, ГСЧС, зимняя рыбалка

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