В Киеве спасли дрейфовавшего на льдине по Днепру рыбака
Мужчина оказался в 200 метрах от берега Труханова острова
В Киеве 7 февраля вечером со льдины на Днепре спасли рыбака. Спасателей на место происшествия вызвали в 18:31, сообщает ГУ ГСЧС Киева.
Как оказалось, 64-летний мужчина находился на расстоянии 200 м. от берега на дрейфующей льдине, неподалеку от Труханова острова. Бойцы ГСЧС с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли рыбака. Мужчину передали работникам медицинской помощи.
В ГСЧС столицы напомнинают, что пребывание на льду опасно, если вы не знаете реальной толщины ледяного покрова и не проверили его деревянным или металлическим щупом на прочность.
"Не употребляйте спиртных напитков. Помните, что для одного человека безопасна толщина льда – 7 см, а для групповой переправы – 15 см", – сообщили в ведомстве стапастелей.
Ранее мы писали о том, что в Киевской области ищут двоих мужчин, которые 11 января, провалились под лед на водохранилище. А в Запорожской области школьник провалился под тонкий лед на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.
Тем временем, в Харькове 2 февраля школьники оказались в ледово-болотном "плену" посреди озера рядом с Мерефянским шоссе. Заигравшись, они забрались на лед, но не смогли вернуться на берег. К счастью, на помощь подросткам подоспели спасатели.
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