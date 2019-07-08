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В Киеве столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

8 июля, 11:09

Одной из причин аварии стал неработающий светофор

В Киеве возле станции метро "Бориспольская" столкнулись Citroen Berlingo и Volkswagen Golf. Есть пострадавшие сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 21:30 7 июля. Как рассказали полицейские, водитель Citroen ехал по Харьковскому шоссе в сторону Харьковской площади. Volkswagen двигался в сторону Харьковской площади, но с проспекта Бажана. Из-за неработающего светофора, сбитого в другом ДТП, водителям приходилось ориентироваться по знакам. Citroen не уступил дорогу Volkswagen, и машины столкнулись. Из-за сильного удара женщина, которая сидела на пассажирском сидении "француза", буквально вылетела из авто.

В результате аварии пострадали водитель и женщина-пассажир Citroen. У мужчины сильный ушиб ноги, а пассажирка получила травмы различной степени тяжести, в том числе закрытую черепно-мозговую травму

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег Киев, ДТП, столкновение, легковушки, Бориспольская, пострадавшие

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