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В Киеве такси столкнулось с легковушкой и влетело в отбойник: появились фото и видео

18 июля, 07:58

От удара у автомобиля такси оторвало колесо

В Подольском районе Киева столкнулись легковушка Mercedes и автомобиль службы такси Volkswagen. В аварии небольшие травмы получил таксист, сообщает "Информатор".

Авария произошла сегодня около 00:30 на Набережном шоссе под Пешеходным мостом. Оба автомобиля двигались в сторону Подола, но один из них начал резко перестраиваться, и Mercedes врезался правым передним колесом в левое заднее Volkswagen. Из серьезными механическими повреждениями первая легковушка остановилась в первой полосе. А у такси от удара оторвало колесо, и автомобиль вылетел в отбойник.

На месте работала карета "скорой". Врачи осмотрели таксиста – мужчина был в шоковом состоянии и немного хромал. Водитель и пассажиры Mercedes рассказать про обстоятельства ДТП отказались. На данный момент причины и виновника выясняют копы.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, такси, столкновение, легковушка, Mercedes , пострадавший, Подольский район

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