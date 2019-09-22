В Киеве такси врезалось в мопед с курьерами-иностранцами: появилось видео

В Киеве водитель такси врезался в мопед с двумя курьерами-иностранцами. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня, 22 сентября, около 13:30 на улице Антоновича. Как рассказали свидетели, скутер двигался в сторону станции метро "Лыбедская" по полосе общественного транспорта, а Skoda поворачивала в парковочный карман. От удара мопед отбросило в сторону. Один из мужчин разбил голову, а второй отделался переломом ноги.

Как рассказали копы, оба пострадавших являются гражданами Алжира, и они работают в службе курьерской доставки. При себе у мужчин не было документов, и они плохо понимают украинский и русский языки.

Также мы писали, что в Киеве полицейский автомобиль Skoda устроил тройное ДТП. Опубликовано видео аварии.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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