В Киеве таксист без детского автокресла отказался везти ребенка: пассажиры устроили скандал (видео)

Агрессивно настроенные пассажиры требовали от водителя такси везти их с ребенком даже без автокресла

В Киеве водитель одной из служб такси отказался перевозить пассажиров с ребенком, так как в машине не было детского автокресла. В ответ разгневанный мужчина устроил молодому водителю выволочку, заявив, что "наличие детского кресла в такси – это его личное дело".

Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".

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При этом в комментариях пользователи пытаются понять, кто виноват в перепалке – агрессивные пассажиры с ребенком или сама служба такси, при онлайн-заказе в которой не предусмотрена опция выбора автомобиля с детским креслом.

Недавно в Верховной Раде одобрили введение штрафов за перевозку детей в автомобилях без автокресел. Хотя ранее такие нормы и были в наших правилах дорожного движения, но никакой ответственности за их нарушение не предполагалось. Сайт "Сегодня" разбирался, зачем нужны автокресла, почему простых ремней безопасности недостаточно, кого коснется нововведение и что будет с таксистами.

Отметим, что согласно принятому Радой закону, за нарушение правил перевозки детей водитель должен будет заплатить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов – сейчас это 510 гривен. При повторном нарушении сумма наказания вырастает до 850 гривен.

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