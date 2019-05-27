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В Киеве таксист ограбил иностранца-пассажира, который вышел покурить

27 мая, 11:16

Водителем оказался 34-летний киевлянин

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве на Оболони полицейские задержали таксиста за ограбление иностранца. Так, водитель увидел у пассажира немалую сумму денег и решил ограбить его. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В полицию за помощью обратился иностранец, который сообщил, что его ограбили. На такси он возвращался домой из развлекательного заведения. По дороге попросил водителя остановиться, чтобы покурить, но как только вышел, таксист скрылся. В автомобиле осталась сумка потерпевшего, в которой было 1100 долларов США, 200 тысяч гривен и ноутбук", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция отработала камеры видеонаблюдения на месте происшествия и установила марку и маршрут автомобиля. Позднее полицейские установили местонахождение разыскиваемого авто, а через некоторое время задержали и владельца. Злоумышленником оказался 34-летний киевлянин, который признался в содеянном.

Мужчине сообщено о подозрении в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до десяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Днепре житель Донецкой области, находящийся в розыске, ограбил пенсионерку. Он отобрал у старушки сумку с документами и телефон.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.


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Тег Киев, ограбление, нападение

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