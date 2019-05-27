В Киеве таксист ограбил иностранца-пассажира, который вышел покурить

Водителем оказался 34-летний киевлянин

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве на Оболони полицейские задержали таксиста за ограбление иностранца. Так, водитель увидел у пассажира немалую сумму денег и решил ограбить его. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В полицию за помощью обратился иностранец, который сообщил, что его ограбили. На такси он возвращался домой из развлекательного заведения. По дороге попросил водителя остановиться, чтобы покурить, но как только вышел, таксист скрылся. В автомобиле осталась сумка потерпевшего, в которой было 1100 долларов США, 200 тысяч гривен и ноутбук", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция отработала камеры видеонаблюдения на месте происшествия и установила марку и маршрут автомобиля. Позднее полицейские установили местонахождение разыскиваемого авто, а через некоторое время задержали и владельца. Злоумышленником оказался 34-летний киевлянин, который признался в содеянном.

Мужчине сообщено о подозрении в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до десяти лет заключения.

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