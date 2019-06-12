В Киеве у пассажира метро нашли запрещенные таблетки

Инцидент произошел на станции метро "Демеевская"

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве у пассажира подземки изъяли блистеры с наркотическими препаратами. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Полицейские метрополитена вечером на станции "Демеевская" обратили внимание на пассажира с рюкзаком. При проверке его содержимого правоохранители обнаружили несколько блистеров с наркотическими препаратами, изъяли и направили на проведение экспертного исследования", – говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый – это 44-летний уроженец Черкасской области. Он не смог четко объяснить, с какой целью хранил и перевозил запрещенные таблетки.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как ранее сообщали новости "Сегодня", в Киеве полицейские метрополитена изъяли у пассажира подземки на станции "Теремки" телескопическую дубинку.

Также в столице на стации метро "Вокзальная" полицейские задержали мужчину, который пытался перевезти в подземке гранаты.

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