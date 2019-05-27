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В столичном метро у молодого парня нашли телескопическую дубинку

27 мая, 11:32

Ранее в поле зрения полиции 24-летний житель Киевской области не попадал

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве полицейские метрополитена изъяли у пассажира подземки на станции "Теремки" телескопическую дубинку. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Сотрудники полиции метрополитена заметили подозрительного молодого человека. Во время поверхностного осмотра в его рюкзаке обнаружили предмет, похожий на телескопическую дубинку. Вещественное доказательство полицейские изъяли и направили на экспертизу, чтобы установить, является ли данный предмет холодным оружием", – говорится в сообщении.

Известно, что молодой человек – 24-летний житель Киевской области. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 263 (Ношение, изготовление, ремонт или сбыт холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на стации метро "Вокзальная" полицейские задержали мужчину, который пытался перевезти в подземке гранаты.


Также напомним, что в декабре в Киеве задержали банду, занимавшуюся поставками оружия криминалитету. В состав группировки входил сотрудник Нацполиции столицы.

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Тег Киев, метро, оружие

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