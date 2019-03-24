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В Киеве в одном из домов прогремел взрыв, есть погибший

Сегодня, 10:06

После взрыва жильцы увидели выбегающую из квартиры женщину, которую теперь ищет полиция

Фото: Информатор
В Киеве в одном из домов прогремел взрыв, есть погибший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/739/99d/5c973999dd6b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/739/99d/5c973999dd6b6.jpg Происшествия После взрыва жильцы увидели выбегающую из квартиры женщину, которую теперь ищет полиция

В Киеве в жилом доме прогремел взрыв по адресу проспект Науки, 11, что в Голосеевском районе, что привело к гибели мужчины.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что взрыв слышали соседи и они говорят, что звук был похож на взрыв гранаты. Прибывшие на место правоохранители не осматривали помещение до приезда взрывотехников. Стало известно, что ЧП произошло, суд по всему, в коридоре, так как там были основные повреждения – пострадала мебель, стены, потолок и там же лежал погибший.

Также жильцы рассказывали, что видели выбегавшую из квартиры женщину, в которой произошел взрыв.

Пока не установлена личность погибшего и был ли он хозяином жилья – на вид ему лет 30. Прибывшим медикам, к несчастью, оставалось лишь констатировать факт смерти. Также сотрудники полиции опросили соседей и начали поиски девушки, о которой сообщили свидетели.

Напомним, 19 марта в Киеве в доме прогремел взрыв, в полиции говорили о гранате. Это случилось в Днепровском районе Киева в жилом доме по адресу ул. Стальского, 30. После этого жильцов срочно стали эвакуировать, поскольку был риск утечки и взрыва газа.

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Тег Киев, взрыв, мужчина, погибший

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