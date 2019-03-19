В Киеве в доме прогремел мощный взрыв: в полиции говорят о гранате
Жильцов эвакуируют, поскольку существует риск утечки и взрыва газа
В Днепровском районе Киева в жилом доме по адресу ул. Стальского, 30 прогремел мощный взрыв. В результате взрыва повреждены двери подъезда, выбиты окна в нескольких квартирах до пятого этажа. Вследствие взрыва, к счастью, никто не пострадал. На место происшествия выехали сотрудники полиции, медики и несколько пожарных машин.
Жильцов эвакуируют, поскольку существует риск утечки и взрыва газа. На месте работают спасатели, следственно-оперативная группа, а также сотрудники газовой инспекции.
Правоохранители сообщили, что причиной взрыва стала граната либо взрыв-пакет. Он был мощным, поскольку вынес двери подъезда.
Очевидцы говорят, что видели мужчину, который убегал после того, как люди услышали звуки разрыва гранаты или какого-то взрывного средства. Внешнего вида подозреваемого никто не запомнил.
Ранее мы писали, что в Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната. В результате взрыва никто из людей не пострадал.
Также сообщалось, что в Чугуеве возле придорожного кафе взорвалась граната. Взрывом были повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших.
Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.
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